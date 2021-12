https://it.sputniknews.com/20211220/omicron-fa-cambiare-idea-agli-italiani-in-8-milioni-ad-annullare-le-vacanze-di-natale-14274249.html



Omicron fa cambiare idea agli italiani: in 8 milioni ad annullare le vacanze di Natale

Secondo i dati della recente ricerca di Demoskopika, il 52% degli italiani ha deciso di andare in vacanza per le feste di Natale e Capodanno mentre il 48%... 20.12.2021, Sputnik Italia

Poco più di 18 milioni di italiani sarebbero già pronti ad andare in vacanze per le feste di fine anno, con 9 su 10 che sceglieranno destinazioni italiane. Il 15% della popolazione sarebbe ancora indecisa.Quella parte che intende andare in vacanza (52%), che supera di poco coloro che hanno scelto di rimanere a casa (48%), hanno preferito perlopiù montagna o città d'arte, in cima della classifica dei posti preferiti con un distacco minuscolo. Ecco la classifica in dettaglio:La situazione epidemiologica e in particolar modo il nuovo ceppo Omicron hanno cambiato i piani di molti italiani. Il 16%, ovvero 8 milioni di persone, ha persino cancellato le prenotazioni, dopo aver appreso le notizie sull'Omicron.La maggior parte degli italiani che hanno scelto di andare in vacanza utilizzerà il sistema ricettivo alberghiero o extra-alberghiero: il 29% non intende rinunciare all'albergo e il 12,1% all'ospitalità del villaggio turistico. Per quanto riguarda il versante extra-alberghiero, le preferenze sono bed and breakfast (27%) agriturismi (4,8%) e campeggio (1,2%).Il "fai da te" registra una perdita di 14 punti percentuali in un solo anno (25,8% nell'anno in corso rispetto al 40% del 2020) e cede le posizioni all'offerta ricettiva tradizionale. Il 19,1% del campione opta per le case prese in affitto, mentre il 6,8% per immobili di proprietà della famiglia o ospite di parenti e amici.

