Nigeria, 38 morti in un attacco di uomini armati

Sono 38 le vittime dell'attacco avvenuto nello stato settentrionale del Kaduna. Si valutano anche danni materiali. 20.12.2021, Sputnik Italia

Nella giornata di ieri il giornale Vanguard aveva riferito che almeno 20 persone sono morte in un attacco di guerriglieri ad alcuni villaggi nello stato nigeriano del Kaduna, al nord del Paese.Stando al rapporto della polizia, citato dal giornale, gli aggressori hanno anche appiccato fuoco ad automobili e case in tre villaggi nell'area a governo locale Giwa, nonché bruciato prodotti agricoli in diverse fattorie.Le autorità della provincia hanno inviato forze di sicurezza nei villaggi colpiti per pattugliare l'area e il governatore ha ordinato una valutazione dei danni per aiutare l'area, scrive il giornale.Nella serata il portale Premium Times ha riferito che il bilancio delle vittime dell'attacco è aumentato a 38.

