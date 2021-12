https://it.sputniknews.com/20211220/myanmar-uccisioni-di-massa-di-civili-almeno-40-morti-14269543.html

Myanmar, uccisioni di massa di civili: almeno 40 morti

Myanmar, uccisioni di massa di civili: almeno 40 morti

I massacri sono avvenuti a luglio in alcuni villaggi della Birmania. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T09:30+0100

2021-12-20T09:30+0100

2021-12-20T09:30+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/11277058_0:22:640:382_1920x0_80_0_0_e41df36fb960c132b66250fb99e80b41.jpg

L'esercito birmano hanno compiuto almeno quattro uccisioni di massa di civili nello scorso mese di luglio.A perdere la vita a seguito delle stesse sono state almeno 40 persone, ritrovate in delle fosse comuni.E' quanto emerge da un'inchiesta condotta dalla Bbc, pubblicata oggi sul sito ufficiale dell'emittente britannica.L'articolo è stato accompagnato da una macabra sequenza filmata in cui è possibile vedere i residenti di uno dei villaggi presi di mira che trovano alcuni dei cadaveri in una fossa comune.La Bbc cita testimoni oculari e sopravvissuti alle stragi, secondo i quali molte delle vittime sono state anche torturate. Il golpe in MyanmarLe forze armate del Myanmar hanno rovesciato il governo civile e hanno preso il potere nel paese il primo febbraio, arrestando i leader civili. I militari hanno motivato le loro azioni con la presunta massiccia falsificazione dei risultati delle elezioni generali del 2020 a favore dell'allora partito al potere Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) e la riluttanza delle autorità civili a indagare sulla vicenda. Saliti al potere con l'aiuto del meccanismo costituzionale di introduzione dello stato di emergenza, i leader del nuovo governo militare hanno promesso di tenere nuove elezioni entro un anno e trasferire il potere al partito che le vincerà.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo