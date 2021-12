https://it.sputniknews.com/20211220/modena-ultraleggero-si-schianta-contro-il-tetto-di-una-casa-grave-il-pilota-14274583.html

Modena, ultraleggero si schianta contro il tetto di una casa: grave il pilota

Risulta essere in gravi condizioni il pilota del velivolo. 20.12.2021, Sputnik Italia

Un velivolo ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un'abitazione alle porte di Modena, nelle campagne di Albareto.Stando a quanto riferito, l'incidente si è verificato intorno alle 12 nella località La Rocca.Sul posto sono immediatamente accorse diverse ambulanze, macchine della polizia e dei vigili del fuoco, ma non sono ancora state rese note informazioni relative ad eventuali vittime, mentre è stato accertato che il pilota si trova in gravi condizioni.Secondo i primi rapporti preliminari, il velivolo ha sfondato il tetto ed è entrato nell'abitazione, intrappolando in casa alcuni residenti, con i pompieri stanno lavorando liberarli.A causare l'incidente forse la nebbia fitta, che potrebbe aver costretto il pilota a tentare un atterraggio di emergenza.

