Ministro Esteri norvegese definisce proposte di sicurezza della Russia "completamente irrealistiche"

Ministro Esteri norvegese definisce proposte di sicurezza della Russia "completamente irrealistiche"

Il ministro degli Esteri norvegese Anniken Huitfeldt ha definito irrealistiche le proposte che la Russia ha inviato alla NATO e agli Stati Uniti, che... 20.12.2021, Sputnik Italia

"I requisiti sono completamente irrealistici", ha detto Huitfeldt all'emittente nazionale NRK, sostenendo che sarebbe come "portare indietro l'orologio di 30 anni".Nel maggio 1997, NATO e Russia conclusero un accordo di base (Nato-Russia Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security) che prevedeva la cooperazione tra l'alleanza di difesa occidentale e la Russia, compreso un consiglio permanente per i colloqui.In quell'accordo di cooperazione non era stata fatta alcuna promessa che la NATO non avrebbe ammesso nuovi membri. Tuttavia, all'ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov tra il 1990 e il 1991vennero fornite assicurazioni di non espansione, che la Russia continua a ricordare alla NATO in ogni occasione.Nel 1999, due anni dopo la firma di quell'accordo di cooperazione, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca scelsero di aderire alla NATO. Slovacchia, Bulgaria e Romania si sono poi aggiunte nel 2004 insieme alle ex repubbliche sovietiche Estonia, Lettonia e Lituania. Da allora, la NATO si è aperta anche alla prospettiva di un’adesione anche di Ucraina e Georgia.Secondo Huitfeldt, spetta interamente a ciascun paese scegliere a quali organizzazioni internazionali aderire."È responsabilità di ogni paese indipendente decidere come dovrebbe essere organizzata la politica estera. È importante per la Norvegia, è importante per le ex repubbliche sovietiche. Hanno scelto [la NATO] attraverso decisioni democratiche nelle loro assemblee nazionali. Questo è la base per l'indipendenza di qualsiasi Paese", ha affermato il ministro degli Esteri norvegese.Huitfeldt ha inoltre affermato che è la Russia la responsabile delle tensioni con l'Ucraina e l'Occidente a seguito di un presunto accumulo militare al confine che ha provocato l'ennesimo timore di una "invasione" russa, anche se il movimento delle truppe è avvenuto completamente all'interno dei confini della Federazione."Chiediamo alla Russia di retrocedere. Allo stesso tempo, ci preoccupiamo di mantenere bassa tensione al nord, e fortunatamente non abbiamo visto alcun accumulo di forza lì", ha concluso Huitfeldt.Il neoministro degli Esteri aveva precedentemente chiamato a limitare il traffico della NATO vicino alla Russia e suggerito che era nell'interesse della Norvegia usare le proprie forze armate come mezzo per bilanciare la deterrenza con la rassicurazione piuttosto che permettere alla forze americane di pattugliare i propri confini nord.La proposta russaIl 17 dicembre, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato due progetti di accordi sulle garanzie di sicurezza tra la Federazione russa, gli Stati Uniti e la NATO consegnati a funzionari statunitensi due giorni prima.Tra le altre cose, si chiede alla NATO di abbandonare le sue attività militari in Ucraina, Caucaso e Asia centrale, mentre questa e Russia si obbligherebbero a non dispiegare missili a medio e corto raggio in zone da cui possano colpirsi a vicenda. Entrambe le parti rinuncerebbero inoltre a condurre esercitazioni militari troppo a ridosso di confine, nonché si impegnerebbero a scambiarsi regolarmente informazioni sulle reciproche esercitazioni militari e a stabilire linee calde per i contatti di emergenza.Commentando le bozze di proposta, il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha sottolineato che non sono "formulate come un menu, dove è possibile scegliere e scegliere", ma piuttosto "si rafforzano a vicenda e vanno valutate nella loro totalità".Il viceministro degli Esteri Alexander Grushko ha affermato che la Russia sarà costretta ad adottare misure per creare un sistema di controminacce se gli Stati Uniti e la NATO respingeranno le proposte di sicurezza di Mosca.

