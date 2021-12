https://it.sputniknews.com/20211220/migranti-marina-militare-tunisina-salva-11-persone-al-largo-delle-kerkennah-14269400.html

Migranti, marina militare tunisina salva 11 persone al largo delle Kerkennah

I migranti stavano cercando di raggiungere le coste italiane e l'Unione europea. 20.12.2021, Sputnik Italia

La Marina militare della Tunisia ha tratto in salvo nella serata di ieri 11 migranti provenienti da diversi Paesi africani che si trovavano a bordo di un barcone in difficoltà a circa 12 miglia nautiche al largo di El Attaya, nell'arcipelago delle isole di Kerkennah. A renderlo noto con un comunicato è stato il ministero della Difesa dello stato maghrebino.A quanto si apprende i migranti, tutti di età compresa tra i 13 e i 45 anni, erano partiti la notte tra il 15 e il 16 dicembre da Boukamech, in Libia. Dopo il salvataggio, i migranti sono stati trasferiti al porto di Sfax per poi essere consegnati alla Guardia Nazionale, deputata ad adottare le "misure necessarie nei loro confronti.

