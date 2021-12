https://it.sputniknews.com/20211220/madrileni-riceveranno-test-antigenici-gratis-in-vista-del-natale-14275499.html

Madrileni riceveranno test antigenici gratis in vista del Natale

Le autorità di Madrid hanno preso la decisione di distribuire gratuitamente test antigenici nelle farmacie, ha riferito il dipartimento per la Sanità pubblica... 20.12.2021, Sputnik Italia

coronavirus

coronavirus nel mondo

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/13276679_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c4874cd9170f4d43adea6cb4ce2aa781.jpg

"La Comunità di Madrid inizia a distribuire i test antigenici gratuiti per la rilevazione del COVID-19 in quasi 3.000 farmacie della regione e i cittadini potranno ritirarli da mercoledì", fanno sapere le autorità locali in una nota.L'obiettivo è quello di rilevare i casi di contagio prima dei cenoni in famiglia a Natale e mitigare gli eventuali effetti sull'incidenza del COVID a seguito delle festività.La Spagna sta attraversando la sesta ondata della pandemia del coronavirus. Nonostante il Paese sia tra i primi per la percentuale della popolazione vaccinata (90%), continua la crescita dei casi di contagio, nelle ultime due settimane le autorità sanitarie hanno conclamato 511 casi ogni 100 mila abitanti nelle ultime due settimane, a Madrid sono invece 482. Negli ultimi sette giorni nella comunità autonoma di Madrid sono stati registrati un totale di 25 mila casi di infezione da COVID-19.

