Il 35enne Gabriel Boric diviene il presidente più giovane del Cile

Secondo gli ultimi dati, risultanti dallo scrutinio del 99,66% dei voti, è Boric vince il vincitore al secondo turno delle elezioni presidenziali cilene. Il suo rivale, Jose Antonio Cast, ha già ammesso la sua sconfitta.Boric è nato nel 1986 nel sud del Cile da una famiglia croata emigrata nel Paese sudamericano. Fin dalla tenera età, ha mostrato propensione per la leadership. Quando aveva 9 anni, fu eletto presidente di un corso di scuola elementare promettendo ai suoi compagni di classe che sarebbe stato un "buon presidente"."Forse non ti darò cioccolatini... Forse non sarò come Bill Clinton, ma sono sicuro che sarò un buon presidente del corso, cercherò di rendere il nostro corso più organizzato e pulito", aveva scritto Borich al tempo (evidentemente prima del caso Lewinsky).Già nel 1999, all'età di 13 anni, era riuscito a creare una federazione di studenti delle scuole superiori nella sua città natale di Punta Arenas, e a 18 andò a Santiago per studiare legge all'Università del Cile, dove venne eletto capo del centro studentesco.Nel 2011, è diventato il leader della federazione studentesca dell'intera università e ha guidato massicce proteste studentesche per l'istruzione gratuita. Un paio di anni dopo ha vinto le elezioni parlamentari ed è divenuto deputato.Boric ha promesso di aumentare il salario minimo da 337.000 pesos al mese (362 euro) a 500.000 pesos (538 euro), e allo stesso tempo ridurre il numero di ore di lavoro da 45 a 40 a settimana.Boric propone inoltre di introdurre un nuovo regime di imposta sul reddito per le persone benestanti il ​​cui reddito mensile supera i 4,5 milioni di pesos (circa 4.800 euro), nonché tasse aggiuntive per la più grande industria mineraria del rame nel paese e nel mondo.Il nuovo capo di Stato intende seguire la strada dello sviluppo dell'istruzione e della medicina gratuite, promette di legalizzare l'aborto nel Paese: tutti temi molto delicati per i cileni.Boric vuole introdurre un nuovo duro sistema di controllo su armi e munizioni. Per tale motivo i membri in pensione delle forze armate e della polizia non potranno più possedere armi e sarà sviluppata una campagna per limitare la diffusione delle armi in generale.

