https://it.sputniknews.com/20211220/genazzani-ema-il-novavax-puo-rassicurare-anche-gli-indecisi-14270292.html

Genazzani (Ema): “Il Novavax può rassicurare anche gli indecisi”

Genazzani (Ema): “Il Novavax può rassicurare anche gli indecisi”

Oggi il Comitato per l’approvazione dei farmaci dell’Agenzia europea decide sull’approvazione del siero che utilizza la proteina per provocare la risposta... 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T12:54+0100

2021-12-20T12:54+0100

2021-12-20T12:54+0100

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/10270412_0:104:1995:1226_1920x0_80_0_0_c5b7a60862b50c89a1eb36823a9e39e3.jpg

“Tutti i vaccini approvati sono sicuri. Questo lo è come gli altri, ma per chi immotivatamente ha paura può rappresentare una rassicurazione”, dice Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia all’Università del Piemonte Orientale e rappresentante italiano nel comitato per l’approvazione dei farmaci dell’Agenzia europea del farmaco parlando a La Stampa.Oggi l’Ema riunisce il comitato per decidere sull’autorizzazione al vaccino Nuvaxovid, prodotto dalla casa farmaceutica americana Novavax, su cui c’è “ottimismo”.Il 90% di efficaciaGenazzani spiega che il vaccino Novavax è “tradizionale costituito dalla proteina e non dall’mRna che la codifica. Si inietta solo la proteina dunque, una cosa che si fa da trent’anni, e quando l’organismo la riconosce si scatena una risposta anticorpale”.Secondo gli studi, si registra il 90% di efficacia e “plausibilmente” la durata sarà la stessa.Nel 2022 altri vaccini e farmaci anti-CovidIntanto l’Ema continua il suo lavoro per fornire nuovi preparati e sieri per la cura e la prevenzione del coronavirus.E poi c’è Xevudy “l’ultimo anticorpo monoclonale da usare nella fase iniziale della malattia. Kineretva utilizzato in ospedale se il virus genera una risposta immunitaria eccessiva. Paxlovid è la pillola antivirale di Pfizer per la fase iniziale, i cui dati dimostrano una riduzione dei ricoveri. Molnupiravir è un antivirale simile autorizzato in emergenza e che potrebbe passare del tutto”.Ma avverte Genazzani: “Le medicine per quanto buone sono sempre inferiori ai vaccini. Inoltre, un vaccinato in difficoltà ha ancora il farmaco. Il No Vax ha solo una cartuccia a disposizione”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

vaccinazione in italia