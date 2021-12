https://it.sputniknews.com/20211220/effetto-boomerang--14274435.html

Effetto boomerang

Effetto boomerang

Josep Borrell presenterà un progetto aggiornato di strategia di difesa dell'UE, tenendo conto degli eventi in Ucraina. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T13:52+0100

2021-12-20T13:52+0100

2021-12-20T13:52+0100

politica

multimedia

nato

vignette

vignetta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/14273980_68:0:2436:1332_1920x0_80_0_0_0ec40e0dbb085e95c8b17dc04c4619ef.jpg

Il capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, ha affermato che nel gennaio 2022 avrebbe presentato un progetto aggiornato della “Bussola strategica”, la nuova strategia di difesa dell'UE, in una riunione informale dei ministri degli Esteri e della Difesa dell'Unione europea. Il nuovo proggetto terrà conto degli eventi in Ucraina e Bielorussia. Secondo il capo della diplomazia europea, "Ucraina e Bielorussia sono diventate una chiara dimostrazione dei tipi di minacce che l'Europa deve affrontare: tattiche ibride, politica da una posizione di forza, intimidazione e disinformazione. Ciò riguarda non solo i singoli Paesi e comunità, ma anche i principi della sicurezza europea. Questi eventi dimostrano che l'Ue ha urgente bisogno di rafforzare le sue capacità e i suoi mezzi della sicurezza". Borrell ha aggiunto che gli Stati membri dell'UE devono avere più capacità e più coordinazione nel settore della Difesa. "Ciò contribuirà agli sforzi della NATO nel proteggere i confini orientali", ha affermato.

https://it.sputniknews.com/20211220/borrell-mette-in-guardia-dallescludere-bruxelles-dai-colloqui-sulla-sicurezza-con-la-russia-14269695.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

politica, multimedia, nato, vignette, vignetta