https://it.sputniknews.com/20211220/draghi-incontra-scholz-legami-profondi-con-germania-il-cancelliere-italia-faro-su-vaccini-14275668.html

Draghi incontra Scholz: “Legami profondi con Germania”. Il cancelliere: “Italia faro su vaccini”

Draghi incontra Scholz: “Legami profondi con Germania”. Il cancelliere: “Italia faro su vaccini”

Roma e Berlino unite per affrontare le sfide europee, hanno detto i capi di governo che hanno iniziato a discutere di un nuovo accordo o trattato tra i due... 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T16:25+0100

2021-12-20T16:25+0100

2021-12-20T16:25+0100

mario draghi

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/14270589_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a17eab41179d76f49a9ba921be2fd5db.jpg

Un incontro cordiale che punta a una collaborazione di lungo periodo sulle sfide europee e internazionali, sulla pandemia e sulle questioni economiche.Il premier Mario Draghi ha accolto a Palazzo Chigi il cancelliere tedesco Olaf Scholz in visita lampo in Italia.Una collaborazione condivisa dal capo del governo tedesco con cui è stata avviata la discussione su un nuovo patto di cooperazione sulla scia del Trattato del Quirinale, anche se ancora i contorni sono poco definiti.Scholz ha voluto prima di tutto fare i complimenti all’Italia sia per la gestione del Recovery Fund, sia per la strategia vaccinale."So che è prevista un'intensificazione della campagna vaccinale" contro il Covid in Italia, ha detto il nuovo capo dell'esecutivo tedesco, "le decisioni in Germania ora vanno mirate ad aumentare le vaccinazioni, completando l'iter anche per chi si è già immunizzato" con le prime dosi.Un tema di cui Scholz, discuterà con i governatori dei Land per concordare anche nuove misure anti-Covid, come "ulteriori limitazioni dei contatti personali", "anche tra i singoli".E poi ha aggiunto che il governo italiano è ancora al lavoro sulla pandemia, in particolare sui provvedimenti in vista del Natale.Nella prossima cabina di regia "passeremo in rassegna" eventuali provvedimenti da prendere in vista del Natale ma prima bisognerà attendere i dati “dell'ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione della variante Omicron del coronavirus”.Regole di bilancio e patto di flessibilitàSiparietto scherzoso tra Draghi e Scholz a proposito delle nuove regole di bilancio e ilPatto di stabilità dell'Ue tra Italia e Germania."Voglio contraddirlo subito, è molto competente - ha replicato Scholz - L'Italia deve considerarsi felice di avere al suo vertice un uomo così competente".Scholz ha aggiunto che “la flessibilità c'è e riguarda l'uso di queste regole" quindi “i 27 devono seguire lo stesso identico concetto e su questo dobbiamo lavorare".Insieme in Europa su difesa e voto a maggioranzaItalia e Germania sono poi concordi sulla “necessità di costruire una difesa comune, non in contrapposizione con la Nato ma come forza complementare dell'Alleanza. C'è una forte identità di vedute su questo", ha detto il premier.E poi unità di visione anche sulla necessità di raggiungere decisioni senza l'unanimità ma a maggioranza, ha sottolineato Scholz.Memorandum o trattato, lavoro iniziatoUltimo punto centrale dell’incontro tra Draghi e Scholz il percorso avviato per trovare un’intesa tra Roma e Berlino.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mario draghi, olaf scholz