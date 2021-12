https://it.sputniknews.com/20211220/covid-italia-e-boom-di-contagi-tra-gli-infermieri-quasi-5000-in-un-mese-14274083.html

Covid Italia, è boom di contagi tra gli infermieri: quasi 5.000 in un mese

Le situazioni più gravi si registrano in Emilia-Romagna, Campania e Friuli Venezia Giulia. 20.12.2021, Sputnik Italia

I contagi degli operatori sanitari sono cresciuti "vertiginosamente", raggiungendo "quota 5.000 negli ultimi 30 giorni".A lanciare l'allarme è Antonio De Palma, il presidente del sindacato infermieri Nursing Up:"Cosa aspettano le Regioni ad adottare il criterio del Veneto, che ha portato ad ogni 4 giorni la frequenza dei tamponi? Cosa aspettano a misurarne costantemente i livelli di copertura vaccinale?", si è chiesto polemicamente Di Palma.Il presidente di Nursing Up ha quindi avanzato alle Regioni la richiesta di "mettere in sicurezza i sanitari con una scarsa risposta immunitaria, anche se vaccinati con 2 o 3 dosi"I numeri del contagio tra il personale sanitarioIn base ai dati presentati da Di Palma, frutto delle elaborazioni dei dati Iss e Inail, sono 4.684 i professionisti della salute che si sono infettati negli ultimi 30 giorni:A rendere ancora più critica la situazione, una carenza di personale che "tocca quota 80-85.000 quando i ricoveri raggiungono di nuovo l'acme".Le situazioni più complesse, prosegue Di Palma, si registrano in Emilia Romagna, dove a causa dei "contagi di sanitari in aumento e le aziende hanno bloccato nuovamente le ferie agli infermieri", ma anche in Campania e, soprattutto, in Friuli Venezia Giulia, dove si contano ben 13 operatori contagiati nelle ultime 48 ore".

