https://it.sputniknews.com/20211220/covid-in-francia-rilevati-180000-pass-sanitari-falsi-14276898.html

COVID, in Francia rilevati 180.000 pass sanitari falsi

COVID, in Francia rilevati 180.000 pass sanitari falsi

Oltre 180.000 pass sanitari sono stati scoperti in Francia, riferisce il canale televisivo BFMTV, citando i dati del ministero degli Interni francese. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T21:22+0100

2021-12-20T21:22+0100

2021-12-20T21:22+0100

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/9971182_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_f12462d7f8c31dbfedc6b2cc26422a9d.jpg

Secondo quanto riportato dal canale tv, il numero dei documenti digitali scoperti ammonta a 182.000.BFMTV osserva che il numero di questi documenti falsi è in crescita, una settimana fa erano 110.000.Secondo le norme francesi, l'uso o la fabbricazione di pass sanitari falsi è punibile con un massimo di 5 anni di carcere e una multa di 75.000 euro.La scorsa settimana, il ministro dell'Interno Gerald Darmanin in un'intervista al canale televisivo France 2 ha affermato che più di cento persone sono state detenute in 400 indagini avviate sui casi di falsi pass sanitari. Il ministro ha dichiarato che in alcuni casi le sanzioni sono già state comminate: dalla sospensione condizionale della pena alla reclusione in carcere.A partire dal 9 agosto in Francia il pass sanitario è obbligatorio per visitare caffè, ristoranti, grandi centri commerciali, nonché per viaggiare in aereo e sui treni a lunga percorrenza.Il documento presuppone la vaccinazione completa contro il COVID-19, il risultato negativo al test COVID o la conferma della guarigione dall'infezione.

https://it.sputniknews.com/20211217/nelle-marche-donna-licenziata-per-un-green-pass-falso-14240422.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, coronavirus nel mondo