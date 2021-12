https://it.sputniknews.com/20211220/covid-austria-da-oggi-la-quarantena-per-i-non-vaccinati-14271804.html

Covid, Austria: da oggi la quarantena per i non vaccinati

Covid, Austria: da oggi la quarantena per i non vaccinati

Il governo austriaco ha recentemente annunciato un allentamento del lockdown in vista delle feste natalizie. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T11:00+0100

2021-12-20T11:00+0100

2021-12-20T11:00+0100

mondo

austria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/74/10/741087_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_a9217a8693c3775b70a3331ee2eff6bb.jpg

A partire dalla giornata odierna per entrare in Austria senza restrizioni sarà necessario aver ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid.I vaccinati che non hanno ancora ricevuto la terza dose o guarite, invece, dovranno presentare un tampone non più vecchio di 72 ore.Per coloro che non si sono ancora immunizzati, invece, scatta la quarantena obbligatoria di 10 giorni.Alla fine del mese di novembre l'Austria è stato il primo Paese in Europa a reimporre un lockdown dopo l'estate, portando ad una netta diminuzione dei casi.Dal 24 al 26 dicembre e nella giornata del 31, anche chi non si è ancora immunizzato potrà comunque visitare "una persona cara".

https://it.sputniknews.com/20211217/austria-il-pranzo-di-natale-sara-solo-per-i-vaccinati-14234276.html

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, austria