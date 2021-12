https://it.sputniknews.com/20211220/covid-a-vienna-riaprono-ristoranti-e-hotel-14275630.html

COVID, a Vienna riaprono ristoranti e hotel

COVID, a Vienna riaprono ristoranti e hotel

Caffè, ristoranti e alberghi hanno riaperto lunedì nella capitale austriaca dopo lo stop di un mese nel contesto del lockdown. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T22:21+0100

2021-12-20T22:21+0100

2021-12-20T22:21+0100

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/14276101_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_19ed24f94f55e7607194b96436451281.jpg

Le rigide misure restrittive a livello nazionale sono state in vigore per tre settimane, a partire dal 22 novembre. Lo scorso 12 dicembre le autorità hanno dato il permesso di riaprire a tutte le attività, tranne a ristorazione notturna, eventi culturali con la partecipazione di oltre 1.000 persone e con posti assegnati. Al tempo stesso, i ristoranti devono chiudere non più tardi delle ore 23.00.Alle autorità regionali è stato conferito il diritto di inasprire oppure allentare in maniera autonoma le misure restrittive, concordate a livello federale. Il sindaco di Vienna Michael Ludwig ha annunciato immediatamente che Vienna abbandonerà il lockdown passo dopo passo. Così, il 12 dicembre hanno aperto solo i negozi, le attività terziarie, il settore culturale ed i mercatini natalizi, ristoranti e hotel hanno riaperto solo una settimana dopo, il 20 dicembre.Solo le persone vaccinate e guarite possono visitare tutti i luoghi pubblici e rimane in vigore l'obbligo di indossare la mascherina FFP2.Per i non vaccinati, invece, il lockdown prosegue, ma per Natale e Capodanno potranno uscire di casa per le riunioni con una piccola cerchia di persone.

https://it.sputniknews.com/20211213/austria-fine-delle-restrizioni-per-i-vaccinati-ma-in-arrivo-multe-salate-per-i-non-vaccinati-14169172.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, coronavirus nel mondo