Capri verso la chiusura a Capodanno: niente luci e musica in piazza

Niente piazzetta illuminata a giorno, tappi di champagne che saltano, musica ad alto volume e assembramenti dunque, che almeno per un altro rimarranno un ricordo impresso in maniera indelebile nella memoria di coloro che in passato hanno potuto trascorrere il Capodanno a Capri.Non ci saranno neanche i sold-out per gli alberghi e le varie strutture ricettive isolane, che hanno preventivamente deciso di serrare i battenti in attesa di tempi migliori, in cui si potrà tornare a viaggiare senza restrizioni o veti di sortaUna decisione, quella di chiudere, già maturata da diverso tempo e non legata alla recente ordinanza della Regione Campania, che ha vietato gli eventi pubblici e quindi anche i tradizionali festeggiamenti in piazzetta.A confermarlo all'AGI è stato il presidente di Federalberghi Capri, Sergio Gargiulo:L'attenzione, ha proseguito Gargiulo, sarà ora totalmente concentrata verso la stagione estiva 2022, nella quale gli albergatori dell'isola azzurra si augurano "di poter fare ancora meglio", nella speranza che non ci siano "contraccolpi legati alla quarta ondata".Chiusure accettate di buon grado anche dal sindaco del comune di Capri, Marino Lembo, il quale ha sottolineato come molte strutture ricettive abbiano approfittato della situazione per effettuare lavori di ristrutturazione e ammodernamento, sfruttando anche i bonus del Governo.

