L'ad di agenzia Rossiya Segodnya mette in guardia l'occidente dal ripetersi della Crisi dei Caraibi

In un'intervista rilasciata alla BBC, Kiselev ha affermato che nel caso in cui l'Ucraina aderirà alla NATO o l'Alleanza deciderà di far avanzare le sue infrastrutture militari in Ucraina, Mosca "punterà la pistola alla tempia degli USA", aggiungendo che la Russia ha la potenza militare per farlo.Ha sottolineato che Mosca non vorrebbe vedere tale scenario, ma se succede, sarà perché lo ha voluto l'occidente.Venerdì scorso, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una bozza di accordi con gli Stati Uniti e la NATO, in cui vengono stipulate, tra le altre cose, garanzie reciproche per la sicurezza dell'UE. Ad esempio, i documenti prevedono il divieto di dispiegare missili a medio e corto raggio entro i limiti della portata di ciascuna parte e l'impegno della NATO a non espandersi verso l'est, che include la non adesione delle ex repubbliche sovietiche. La bozza contiene anche una clausola specifica che chiede la NATO di presentare le garanzie che quest'ultima non si espanderà sul territorio ucraino.Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha esortato Washington a dare una risposta quanto più possibile immediata alle proposte di garanzie di sicurezza, sottolineando che la situazione che riguarda le relazioni Russia-USA è critica e la mancata risposta potrebbe portare al nuovo round del confronto.

