Cancelliere tedesco Scholz e Mario Draghi si incontreranno oggi a Roma

Cancelliere tedesco Scholz e Mario Draghi si incontreranno oggi a Roma

20.12.2021

Nel pomeriggio di oggi si terrà la prima visita in Italia in qualità di cancelliere tedesco di Olaf Scholz, che sarà ricevuto dal premier Mario Draghi alle ore 14.I due leader affronteranno, come riferito da Steffen Hebestreit, portavoce di Scholz, "la gamma più vasta dei temi bilaterali, europei e internazionali", dal momento che l'Italia "è un importante e stretto partner della Germania".Al centro della discussione dunque le grandi questioni dell'agenda internazionale, tra cui le relazioni con la Cina e la Russia.Il progetto si troverebbe ancora in uno "stadio preliminare", ma andrebbe a rappresentare la decisa volontà dei due Paesi di imprimere una nuova rotta e dare"una nuova dinamica" alle relazioni bilaterali, con l'organizzazione di un vertice a cui parteciperebbero capi di governo, di Stato e i principali ministri.Inoltre, come già previsto dal trattato con la Francia recentemente siglato presso il Quirinale, un ministro prenderebbe parte rispettivamente a una riunione di governo dell'altro Paese.Verso una triangolazione Roma-Parigi-Berlino?Da questo punto di vista si andrebbe così ad aprire una partita tutta nuova a livello europeo, che coinvolgerebbe Roma, Parigi e Berlino.Con le prime due già legate dal Trattato del Quirinale e la Francia legata alla Germania dagli accordi dell'Eliseo e di Aquisgrana, il raggiungimento di un'intesa simile tra il governo italiano e quello tedesco andrebbe infatti a prefigurare una triangolazione sancita da patti bilaterali fondati sui medesimi principi e obiettivi comuni.Il patto di stabilitàMolto probabile che Scholz e Draghi discutano nel corso del loro incontro anche il tema della riforma del Patto di stabilità, che sia Francia che Italia vorrebbero cercare di ammorbidire, specialmente per quanto riguarda gli investimenti e le regole di abbattimento del debito dei singoli Paesi.In questo senso, se da una parte Scholz aveva già in precedenza mostrato una certa prudenza, affermando che il Patto è già sufficientemente flessibile, vi sono però anche segnali di apertura.Il primo e forse più importante è rappresentato dalla presenza nella coalizione di governo che in Germania sostiene Scholz del partito dei Verdi, notoriamente a favore di un approccio più morbido sulle regole europee.Molte dunque le questioni sul tavolo dei due leader, che da oggi potrebbero aprire un nuovo percorso per rinsaldare l'amicizia tra Germania e Italia.

