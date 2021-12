https://it.sputniknews.com/20211220/al-via-heritage-lab-il-laboratorio-per-promuovere-i-siti-unesco-in-italia-14276349.html

Al via Heritage Lab, il laboratorio per promuovere i siti Unesco in Italia

Al via Heritage Lab, il laboratorio per promuovere i siti Unesco in Italia

Nata dalla collaborazione tra Manageritalia Lombardia e l’università Iulm riunisce 60 studenti e tre manager per progettare la valorizzazione dei siti dal... 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T21:05+0100

2021-12-20T21:05+0100

2021-12-20T21:05+0100

italia

unesco

patrimonio unesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/786/59/7865990_0:176:3115:1928_1920x0_80_0_0_a880014989cfef5e0ebbc74fe9ac395b.jpg

Manager e studenti fianco a fianco per studiare e elaborare nuove modalità di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, in particolare i 58 siti inseriti nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, in cui il Belpaese vanta il primato assoluto.È l’obiettivo di Heritage Lab un’iniziativa lanciata da Paolo Scarpa, presidente di Manageritalia Lombardia e Gianni Canova, rettore dell’Università Iulm e che entra nel vivo dopo la presentazione di ottobre.Il primo laboratorio progettuale con oltre 60 studenti, tre manager e il coordinamento dei docenti Martha Friel e Nicola Bellini lavorerà sul progetto pilota dedicato al complesso del Sacro Monte di Varese, uno dei nove Sacri Monti italiani che si trova in Lombardia, la Regione con il primato assoluto di siti Unesco.Il turismo analizzato a tutto tondoNella fase pratica del laboratorio gli studenti della laurea magistrale in Hospitality and Tourism Management dell’Università Iulm, accompagnati dai manager-mentor di Manageritalia Lombardia e dai docenti Iulm, lavoreranno sugli aspetti manageriali dei processi di valorizzazione turistico-culturale del sito scelto.Tra gli obiettivi del progetto anche creare partnership e opportunità che possano contribuire a internazionalizzare il sistema turistico locale.Nel piano di azione, gli studenti dovranno anche ricercare le aree di criticità proponendo soluzioni attuabili dal punto di vista manageriale e quindi realizzabili con le risorse a disposizione.Un modello per il turismo italianoAltro obiettivo a lungo termine di Heritage Lab è quello di creare un vero e proprio modello di sviluppo e ricerca e operativo per molti dei siti Unesco presenti in Italia e anche per i molteplici territori che necessitano di essere meglio valorizzati in termini di destination management.“Così facendo valorizziamo il nostro patrimonio storico, i nostri giovani, i nostri centri di competenza e il ruolo della managerialità individuando criticità e proponendo soluzioni innovative e sostenibili”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, unesco, patrimonio unesco