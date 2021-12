Vaccini Covid, Pfizer consegnerà 215 milioni di dosi all'Ue nel primo trimestre 2022

https://it.sputniknews.com/20211219/vaccini-covid-pfizer-consegnera-215-milioni-di-dosi-allue-nel-primo-trimestre-2022-14265691.html

L'azienda farmaceutica ha assicurato la consegna di ulteriori 20 milioni di dosi rispetto a quelle previste in precedenza. 19.12.2021, Sputnik Italia

La Commissione europea ha trovato oggi l'accordo con BioNTech-Pfizer per accelerare la consegna del suo vaccino anti-Covid negli Stati membri a partire dalle prossime settimane. Nel corso primo trimestre del 2022, la casa farmaceutica consegnerà ulteriori 20 milioni di dosi di vaccino, così ripartite: 5 milioni a gennaio, 5 milioni a febbraio e 10 milioni a marzo.Tali dosi andranno aggiungersi alle 195 milioni già programmate, per un totale di 215 milioni in consegna nei primi tre mesi del 2022.Le vaccinazioni anti-Covid in EuropaAl 18 dicembre sono 704.382.408 le dosi di vaccino somministrate nei Paesi dell'area Ue e dello spazio economico europeo.In totale il 71,9% della popolazione europea è stata vaccinata con almeno una dose, mentre il 68,5% è completamente immunizzato.

