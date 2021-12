https://it.sputniknews.com/20211219/tridico-e-la-sua-inps-digitale-per-scovare-le-truffe-e-semplificare-i-controlli-14267231.html

Tridico e la sua Inps digitale per scovare le truffe e semplificare i controlli

Verrà usata la tecnologia blockchain per trovare le richieste illegali per Reddito di cittadinanza e invalidità civile. L’obiettivo è far dialogare le banche... 19.12.2021, Sputnik Italia

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, parla dell’accelerazione della trasformazione digitale dell’Istituto di previdenza, incalzata dalla pandemia, ma da tempo inevitabile.Dalle banche dati dialoganti all’alta tecnologia, dall’intelligenza artificiale per gestire le richieste via Pec al portale “50+”.La digitalizzazione dell’Inps “procederà anche grazie ai 200 milioni di euro che arriveranno dal Pnrr”, spiega Tridico in un’intervista a La Stampa.“A gennaio, ad esempio, sarà online un simulatore per l’assegno unico, che interesserà fino a 11 milioni di bambini e ragazzi”.Green pass e un polo di gestione datiIl presidente dell’Inps parla anche degli altri successi raggiunti, come il portale “50+”, “che verifica autonomamente il green pass dei lavoratori e informa le aziende su chi ha il certificato verde e chi no”, obiettivo ottenuto incrociando “i dati dell’Inps con quelli del ministero della Salute. Questo è un esempio di interconnessione delle banche dati, realizzata da Inps velocemente e rispettando la privacy”.Tridico, però, non tralascia chi non ha accesso alle piattaforme digitali, per età o condizione sociale: “È la mia principale preoccupazione. Per questo abbiamo potenziato il modello di servizio capillare sul territorio e lanciato un progetto che si chiama ‘Inps per tutti’, in collaborazione con Caritas e Comunità di sant’Egidio”.

