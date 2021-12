https://it.sputniknews.com/20211219/trenitalia-debutta-in-francia-ma-pensa-gia-alla-spagna-e-al-resto-deuropa-14262222.html

Trenitalia debutta in Francia, ma pensa già alla Spagna e al resto d’Europa

Trenitalia debutta in Francia, ma pensa già alla Spagna e al resto d’Europa

La società italiana ha lanciato la tratta Milano-Parigi, l’anno prossimo darà il via al Madrid-Barcellona e poi Austria e Germania. 19.12.2021, Sputnik Italia

L’esordio sulle ferrovie francesi è stato un successo, come anche i dati di prenotazioni da Natale a Pasqua per la nuova tratta, appena inaugurata, Milano-Parigi. E Trenitalia, il primo operatore straniero a sfidare il monopolista francese Sncf a casa sua, pensa già ad altri traguardi. Li illustra su La Stampa, l’amministratore delegato Luigi Corradi, che ieri ha viaggiato sul primo treno ad alta velocità, Frecciarossa 1000, che è partito dal capoluogo lombardo in direzione della capitale francese.Attualmente il programma prevede due andate e ritorno Parigi-Milano, in meno di sette ore, ogni giorno e altre corse tra Torino e Lione.Con il primo debutto fuori dai confini italiani, Trenitalia ha avuto già primi dati confortanti con moltissime prenotazioni “perfino a Pasqua e fino a giugno”, dice Corradi.Un'altra tratta in via di valutazione è quella con Marsiglia e da qui di nuovo a Parigi.Un percorso passo passo, “iniziamo e vediamo dopo la Francia e la Spagna, pensiamo al corridoio che va verso l’Austria e la Germania, dove già operiamo coni treni di notte”.Più ferro e meno gommaCorradi spiega a La Stampa che l’obiettivo di questa esperienza oltre frontiera non è quella di fare concorrenza a Sncf, ma di “portare l’esperienza che sta funzionando molto bene in Italia anche in Francia, indipendentemente da quello che fanno loro. Possiamo avere successo. Non guardiamo così da vicino gli altri, ma noi stessi, il mercato e cosa la gente vuole”.E poi, non bisogna tralasciare l’impatto del trasporto su rotaia.

