Protesta dei camici bianchi No vax all’Assemblea dell’ordine dei medici di Roma

Si è sfiorata la rissa a Roma, nel corso dell’assemblea dell’Ordine dei medici della Capitale, quando una cinquantina di camici bianchi ha fatto irruzione senza mascherina e ha iniziato a inveire contro i relatori riuniti all’hotel Villa Palace.Attualmente a Roma si contano almeno 600 operatori del settore sospesi dopo gli esposti dei pazienti e le denunce dei colleghi. E l’Ordine ha annunciato che i controlli degli elenchi vaccinali saranno ancora più serrati.Sono volati spintoni e insulti e la protesta non è degenerata grazie all’intervento della polizia e dei carabinieri che hanno ristabilito l’ordine.Speranza: solidarietàDopo l’accaduto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sentito telefonicamente il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi.Lo stesso Magi ha parlato dopo l’accaduto: "Mi dispiace come medico e presidente dei medici assistere a queste manifestazioni di degenerazione della categoria. In questi mesi ho sempre cercato il dialogo con chi non la pensa come me”.Uno dei medici No Vax ha spiegato all’Ansa che “nell'Ordine dei medici ci sono professionisti che non pagano la tassa annuale, ma invece ci si sbriga a sospendere i medici che non sono vaccinati”.

