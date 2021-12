https://it.sputniknews.com/20211219/pedofilia-maxi-inchiesta-della-chiesa-spagnola-251-indagati-per-abusi-su-minori-14265615.html

Pedofilia, maxi inchiesta della Chiesa spagnola: 251 indagati per abusi su minori

La Chiesa spagnola ha aperto un'indagine senza precedenti dopo che, ad inizio mese, Papa Francesco ha ricevuto un dossier del quotidiano El Pais sugli abusi su... 19.12.2021, Sputnik Italia

La Chiesa spagnola ha avviato una maxi inchiesta per abusi su minori nei confronti di 251 membri del clero e laici appartenenti alle istituzioni religiose. S questi nuovi casi di pedofilia ha indagato negli ultimi tre anni il quotidiano El Pais. Le accuse sono documentate in un dossier di 385 pagine consegnato a Papa Francesco da un inviato del quotidiano spagnolo sul volo papale in Grecia, agli inizi di dicembre. Lo riporta lo stesso El Pais.Il report è stato ricevuto da un assistente di Francesco, che al ritorno dal viaggio lo ha inviato alla Congregazione della Dottrina per la Fede, l'organismo incaricato di condurre le indagini sui casi di pedofilia compiuti all'interno della Chiesa cattolica, diretta dal gesuita spagnolo Luis Ladaria. El Pais ha inviato il dossier anche al presidente della Conferenza episcopale spagnola (CEE), il cardinale Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona, il quale lo ha immediatamente trasmesso al tribunale ecclesiastico della capitale catalana. Qui è stato registrato per dare il via alle indagini, che riguardano 31 ordini religiosi e 31 diocesi. Secondo quanto si apprende da Ansa si tratta di un'inchiesta senza precedenti, riguardante casi di pedofilia compiuti tra il 1940 e il 2010. Il quotidiano nel 2018 aveva iniziato un'indagine giornalistica che ha portato alla luce 602 casi di presunti abusi. Con il nuovo dossier il numero delle vittime di pedofilia all'interno della Chiesa cattolica potrebbe salire fino a 1.237 vittime.

