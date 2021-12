https://it.sputniknews.com/20211219/oms-attende-documenti-sullo-sputnik-v-a-fine-dicembre-14265199.html

OMS attende documenti sullo Sputnik V a fine dicembre

OMS attende documenti sullo Sputnik V a fine dicembre

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ricorda che attende il pacchetto completo dei documenti sul vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V a fine... 19.12.2021, Sputnik Italia

"La ricezione dei documenti è attesa a fine dicembre 2021", ha dichiarato Jasarevic a Sputnik.Il portavoce ha ricordato che la dichiarazione sulla scadenza per la consegna dei documenti è stata annunciata durante una riunione tra i rappresentanti dell'OMS e dell'RDIF a Ginevra a novembre.Lo scorso 4 dicembre l'OMS aveva riferito a Sputnik che l'ispezione degli esperti dell'organizzazione in Russia per valutare il vaccino Sputnik V avrà luogo non prima del gennaio 2022.Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato in un film documentario uscito sul canale Rossiya 1 che l'OMS potrebbe riconoscere il siero russo contro il COVID-19 nei prossimi mesi.Lo Sputnik V è approvato in 71 Paesi, con una copertura di 4 miliardi di persone, più del 50% della popolazione mondiale. L'efficacia del vaccino è del 97,6%, sulla base di un'analisi dei dati effettuata su 3,8 milioni di russi vaccinati.

