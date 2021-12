https://it.sputniknews.com/20211219/no-vax-cacciato-dal-volo-ryanair-londra-dublino-urlava-ci-controllano-e-una-plandemia-14263373.html

No vax cacciato dal volo Ryanair Londra-Dublino. Urlava: "Ci controllano, è una plandemia"

No vax cacciato dal volo Ryanair Londra-Dublino. Urlava: "Ci controllano, è una plandemia"

Sull'episodio è intervenuto l'ad della compagnia, Michael O' Leary, affermando che solo i vaccinati dovrebbero essere autorizzati a volare. 19.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-19T14:03+0100

2021-12-19T14:03+0100

2021-12-19T14:03+0100

gran bretagna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/9322572_0:100:1010:668_1920x0_80_0_0_e333d4a28ca6204fefd11c2c77863abd.jpg

Un no vax è stato cacciato dal volo Ryanair Londra-Dublino mentre metteva in guardia gli altri passeggeri sulla "plandemia", il piano del "nuovo ordine mondiale" per il controllo totale attraverso il vaccino. Il protagonista dell'episodio, avvenuto all'inizio della settimana, è l'ex pugile professionista Dean Byrne che da campione dei pesi welter si è convertito in un teorico della cospirazione. Salito senza green pass a bordo del volo in partenza dall'aeroporto di Stansted, alla richiesta di un assistente di indossare la mascherina, l'uomo ha iniziato a camminare avanti e indietro inveendo contro la dittatura sanitaria. "È tutto controllato, è tutto controllato, stanno controllando il mondo intero con l'unico ordine mondiale, l'unica agenda", ha detto Byrne agitando le braccia e urlando agli altri passeggeri.La scena è stata ripresa da un passeggero che ha diffuso il filmato sui social in forma anonimaIl video ha fatto infuriare l'amministratore delegato di Ryanar, Michael O' Leary, che ha etichettato come idioti i no vax e affermato che solo i vaccinati dovrebbero essere autorizzati a salire a bordo degli aerei della compagnia, secondo quanto riporta il Daily Mail. Successivamente l'ex pugile ha rilasciato alcune dichiarazioni al Sunday Indipendent per difendere le proprie azioni. "È stata una santa rabbia che ha preso il sopravvento. Una rabbia santa e giusta. È mia convinzione che si tratti di una plandemia. Il mio corpo è un tempio. Non ho fatto il vaccino e non lo farei", ha dichiarato, sottolineando di essere un uomo di fede.Byrne è stato fermato dagli agenti di sicurezza che lo hanno costretto a scendere dall'aereo.

gran bretagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gran bretagna