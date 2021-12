https://it.sputniknews.com/20211219/ministro-difesa-francese-invita-al-dialogo-con-la-russia-non-vogliamo-tornare-alla-guerra-fredda-14264847.html

Ministro Difesa francese invita al dialogo con la Russia: "Non vogliamo tornare alla Guerra fredda"

I paesi occidentali non cercano un ritorno alla Guerra fredda con la Russia, bisogna evitare un'escalation del conflitto e mantenere un dialogo aperto e... 19.12.2021, Sputnik Italia

"Non vogliamo un ritorno alla Guerra Fredda", ha detto Parly in un'intervista al Journal du Dimanche.Il ministro ha osservato che vorrebbe mantenere il dialogo con la Russia, avviato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron nel 2019.La Russia ha più volte respinto le accuse di "azioni aggressive" avanzate dai Paesi occidentali e dall'Ucraina e dell'Ucraina, affermando che non minaccia nessuno e non intende attaccare nessuno, e le dichiarazioni sull'"aggressione russa" vengono usate come scusa per schierare maggior numero di mezzi militari e truppe della NATO vicino ai confini russi.

