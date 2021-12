https://it.sputniknews.com/20211219/malaysia-quasi-30000-sfollati-a-causa-delle-forti-inondazioni---video-14262729.html

Malaysia, quasi 30.000 sfollati a causa delle forti inondazioni - Video

Il premier ha promesso che saranno stanziati 20 milioni di euro di fondi per la ricostruzione e la riparazione delle case e delle infrastrutture colpite. 19.12.2021, Sputnik Italia

Oltre 29.000 persone sono state evacuate in tutta la Malesia a causa di una serie di inondazioni, considerate le peggiori negli ultimi sette ani.I forti acquazzoni da venerdì hanno causato lo straripamento dei fiumi, sommergendo molte aree urbane e interrompendo la circolazione nele strade principali, bloccando migliaia di automobilisti.Più di 29.000 sfollati a causa delle inondazioni in otto stati e territori sono state registrate sul sito web ufficiale del governo, di cui oltre 13.000 solo nello stato centrale di Pahang.Quasi 10.000 persone sono fuggite dalle loro case nello stato più ricco, il Selangor, che circonda la capitale Kuala Lumpur.Il premier ha anche promesso aiuti rapidi alle vittime delle inondazioni e uno stanziamento iniziale di 100 milioni di ringgit, pari a circa 20 milioni di euro, per la riparazione di case e infrastrutture danneggiate.Intanto sui social network sono state pubblicate delle immagini impressionanti, che mostrano le strade completamente allagate del Paese.La nazione tropicale del sud-est asiatico è spesso interessata da tempeste monsoniche verso la fine dell'anno, con inondazioni stagionali che causano regolarmente evacuazioni di massa.La peggiore alluvione degli ultimi decenni in Malesia si era verificata nel 2014, costringendo circa 118.000 persone alla fuga.

