https://it.sputniknews.com/20211219/locatelli-i-vaccini-non-hanno-fallito-ma-servono-altre-misure-contro-la-variante-omicron-14259871.html

Locatelli: “I vaccini non hanno fallito, ma servono altre misure contro la variante Omicron”

Locatelli: “I vaccini non hanno fallito, ma servono altre misure contro la variante Omicron”

Il coordinatore del Cts difende la campagna di immunizzazione e avanza l’ipotesi di tamponi anche per i vaccinati che partecipano ad eventi in luoghi chiusi e... 19.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-19T08:29+0100

2021-12-19T08:29+0100

2021-12-19T08:29+0100

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/9669352_0:130:2379:1468_1920x0_80_0_0_110217d0caeb7a9d3900330ddb74cc78.jpg

Franco Locatelli, primario di Pediatria all’ospedale Bambino Gesù, alla presidenza del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, è categorico nel difendere la campagna vaccinale e i risultati ottenuti, nonostante l’aumento dei contagi delle ultime settimane, che sarebbe molto più pesante senza il tasso di immunizzazioni raggiunto.I vaccini non hanno “assolutamente” fallito, dice al Corriere della Sera, e l’aumento dei casi “non deve essere minimamente letto come un fallimento dei vaccini. Se non li avessimo avuti, in presenza di varianti connotate da assai maggior velocità di diffusione e contagiosità quali la Delta e, più recentemente, la Omicron moltissime altre persone avrebbero perso la vita”.Servono altre misure per fermare i contagiLocatelli, però, ammette che le vaccinazioni, da sole, non bastano a bloccare la cavalcata della nuova ondata e della variante Omicron che si sta diffondendo velocemente in Europa e anche in Italia.Il coordinatore del Cts, infatti, sottolinea “il ruolo, sottovalutato o, addirittura, dimenticato, giocato dalle misure non farmacologiche. Tra esse, le mascherine”.Secondo uno studio pubblicato dall’Università di Göttingen, “il rischio che un soggetto ha di essere contagiato in presenza di una persona infetta, è pari all’incirca a 0,4% qualora i due soggetti indossino correttamente una mascherina FFP2”.E infine, è allo studio, anche il tampone “per situazioni di assembramento, particolarmente in spazi chiusi, penso come esempio alle discoteche” da aggiungere al super green pass.Proseguire con booster e vacciniLocatelli, infine, ricorda quanto sia cruciale effettuare il richiamo del vaccino anti-Covid.“È assolutamente cruciale che, nel più breve tempo possibile, il maggior numero di persone le ricevano, in quanto abbiamo solide evidenze che indicano come la somministrazione della dose booster conferisce elevatissima protezione rispetto al rischio di sviluppare malattia grave e ripristina una significativa difesa dal contagio”.E lo stesso vale per il vaccino per i bambini: “L’incidenza cumulativa di nuovi casi in questa fascia d’età è la più alta, oltre 300 casi ogni 100.000”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

vaccinazione in italia