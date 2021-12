https://it.sputniknews.com/20211219/fedriga-non-lanciamo-un-allarme-dopo-laltro-si-alla-sicurezza-sanitaria-ma-serve-buon-senso-14260253.html

Fedriga: “Non lanciamo un allarme dopo l’altro, sì alla sicurezza sanitaria ma serve buon senso”

Fedriga: “Non lanciamo un allarme dopo l’altro, sì alla sicurezza sanitaria ma serve buon senso”

Il presidente della Conferenza delle Regioni invita ad avere “sangue freddo” nelle decisioni e parla dei numeri nettamente migliori rispetto a un anno fa, con... 19.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-19T09:44+0100

2021-12-19T09:44+0100

2021-12-19T09:44+0100

friuli venezia giulia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/786/80/7868047_0:89:2601:1552_1920x0_80_0_0_7789cf10121f71ec652f47cef7cfcf6d.jpg

Come governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga ha il polso della situazione dei territori italiani e di come le amministrazioni locali stanno rispondendo alla nuova ondata di contagi e per questo invita alla calma e alla razionalità, senza fughe in avanti.Parlando al Corriere della Sera, Fedriga parla di buon senso e sangue freddo.Fedriga è consapevole che l’emergenza non è finita e per questo invita a “mantenere il sangue freddo”, perché “dopo due anni, possiamo fare scelte ponderate”.Grazie al vaccino la situazione è cambiataPer il governatore del Friuli-Venezia Giulia “si vede almeno una stabilizzazione del contagio” anche nelle aree di sua competenza, che sono in zona gialla.E, aggiunge, “rispetto al 2020, abbiamo la metà dei ricoverati sia in corsia che nelle intensive. A fronte di un’ondata che in Slovenia è stata devastante”.Infine, Fedriga parla del rapporto con il governo in questi anni difficili di concertazione: “Qualche tensione con l’esecutivo c’è stata. Ma, devo dire, soprattutto con i governi precedenti. È chiaro che noi chiediamo chiarimenti sul Pnrr. Ma devo dire che molti ministeri ci coinvolgono direttamente. Così, le cose funzionano in modo assai più rapido ed efficiente. Il che è un beneficio per il Paese”.

friuli venezia giulia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

friuli venezia giulia, coronavirus in italia, vaccinazione in italia