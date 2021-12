https://it.sputniknews.com/20211219/di-maio-litalia-torna-competitiva-chi-vuole-andare-al-voto-mette-ko-il-paese-14267529.html

Di Maio: “L’Italia torna competitiva, chi vuole andare al voto mette K.O. il Paese”

Di Maio: “L’Italia torna competitiva, chi vuole andare al voto mette K.O. il Paese”

Il ministro degli Esteri commenta le parole della presidente della Commissione europea von der Leyen sulla crescita economica del Paese e rilancia il dialogo... 19.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-19T19:08+0100

2021-12-19T19:08+0100

2021-12-19T19:08+0100

ursula von der leyen

luigi di maio

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/13059929_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_5af16962c96077827507e8b450d5abc5.jpg

È il titolare della diplomazia italiana, Luigi Di Maio, a fare un richiamo all’unità delle forze politiche per non perdere lo slancio della crescita economia, “l’impegno e i risultati dell’Italia” che “sono riconosciuti da tutti”, scrive in un post su Facebook.“Oggi la presidente von der Leyen ha ribadito che grazie alla solidarietà europea e alla nostra capacità di gestire efficacemente la pandemia, l'economia italiana sta crescendo più in fretta che in qualunque altro momento dall'inizio di questo secolo. Riconoscimento che arriva a pochi giorni di distanza dal premio che l’Economist ha conferito all’Italia come Paese dell’anno 2021”, ha ricordato il ministro.Di Maio ha poi elencato i successi delle esportazioni italiane e la crescita del Pil prevista dall’Istat del 6,3% nei primi 10 mesi dell’anno e del 4,7% per il 2022. “Previsioni al rialzo rispetto alle precedenti stime”.Il ministro, quindi, richiama le forze politiche a lavorare in maniera “costruttiva per il rilancio dell’Italia”.La pandemia e la gestione italianaDi Maio nel lungo post torna anche sulla gestione dell’emergenza sanitaria, promuovendo l’azione dell’esecutivo.A differenza di parte dell’Europa, “l’atteggiamento dell’Italia è stato il più prudente, e siamo riusciti a mettere il Paese in sicurezza, ma ancora non è finita. Avanti così, con senso di responsabilità”.

https://it.sputniknews.com/20211219/von-der-leyen-leconomia-italiana-cresce-piu-in-fretta-che-mai-14263697.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

ursula von der leyen, luigi di maio, coronavirus in italia