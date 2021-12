https://it.sputniknews.com/20211219/crollo-gru-sindaco-di-torino-citta-ferita-sicurezza-sul-lavoro-e-la-vera-emergenza-14262509.html

Crollo gru, sindaco di Torino: "Città ferita, sicurezza sul lavoro è la vera emergenza"

Crollo gru, sindaco di Torino: "Città ferita, sicurezza sul lavoro è la vera emergenza"

Francesco Lo Russo, in un'intervista a La Stampa dopo l'incidente mortale sul lavoro, parla di una città profondamente scossa e sensibile alla sicurezza sul...

"Torino è un simbolo: dell'industria, delle tragedie sul lavoro e della sensibilità, anche nella magistratura, verso questi temi". Lo ha detto in un'intervista a La Stampa il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, parlando di una città "ferita, profondamente scossa" per il crollo della gru, che questo sabato ha causato tre morti sul lavoro e altrettanti feriti, tra lavoratori e passanti. Sul tema della sicurezza, Lo Russo ritiene necessario "un intervento incisivo" per tutelare chi lavora. L'ennesima "tragedia sui luoghi di lavoro" di quest'anno dimostra "ancora una volta che la questione sicurezza continua a essere una vera emergenza". I prossimi mesi saranno un "banco di prova molto impattante". Le leggi in molti casi "non sono del tutto sufficienti" e i controlli "inevitabilmente vanno rafforzati in questa fase"."Serve un intervento incisivo per tutelare la sicurezza di chi lavora, i prossimi mesi saranno un banco di prova molto impattante" aggiunge. L'ennesima "tragedia sui luoghi di lavoro quest' anno, dimostra ancora una volta che la questione sicurezza continua a essere una vera emergenza". Le leggi in molti casi" non sono del tutto sufficienti. E i controlli inevitabilmente vanno rafforzati in questa fase". Lo Russo infine sottolinea che sul tema della sicurezza dei cantieri c'è molto da lavorare, anche in vista dei grandi investimenti infrastrutturali legati ai fondi del Recovery.Il crollo della gru in via GenovaQuesto sabato tre operai sono morti a Torino per un gravissimo incidente sul lavoro. In via Genova, durante i lavori di ristrutturazione di un edificio, una gru è precipitata prima su un palazzo di 7 piani e poi sull'asfalto. Nel crollo hanno perso la vita Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, Filippo Falotico, 20 anni. Il primo è morto sul colpo, le altre due vittime sono decedute poco dopo. Nell'incidente altre tre persone sono state ferite in maniera non grave.

