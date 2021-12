https://it.sputniknews.com/20211219/covid-rasi-se-omicron-buca-i-vaccini-e-una-nuova-pandemia-14266704.html

Covid, Rasi: "Se Omicron buca i vaccini è una nuova pandemia"

Covid, Rasi: "Se Omicron buca i vaccini è una nuova pandemia"

L'ex direttore dell'Agenzia Europea per il Farmaco ha parlato a Mezz'ora in più della variante Omicron e della maggiore protezione con la terza dose. "E' una... 19.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-19T22:36+0100

2021-12-19T22:36+0100

2021-12-19T22:36+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/11608806_0:241:1932:1328_1920x0_80_0_0_62250ccb10761b58c19ce508bfac3c30.jpg

Sulla gestione della pandemia di Covid-19 in Italia pesa l'incognita della nuova variante. "Se Omicron buca completamente il vaccino, siamo in presenza di un altro virus", ha affermato oggi a Mezz'ora in più Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo ed ex direttore dell'Agenzia Europea per il Farmaco (EMA).Ospite da Lucia Annunziata, su Rai 3, Rasi mostra preoccupazione per la nuova variante che "potrebbe completamente sparigliare le carte". Per Rasi è assolutamente necessario prevedere un simile scenario. Il timore è quello di un ritorno alla zona arancione a causa dell'aumento dei contagi e della pressione sugli ospedali. Secondo le prime osservazioni dell'Imperial College i vaccino proteggono al 20-50% dalla malattia sintomatica. La terza dose, almeno nell’immediato, protegge dal 50 al 70% dalle forme sintomatiche, ma non è chiaro quanto protegga dall'infezione e se sia in grado di prevenire la trasmissione, chiarisce Rasi. "E' una corsa contro il tempo - sottolinea - legata alla terza dose, è importante farla subito. La campagna vaccinale procede bene, la macchina è rodata". L'ex capo di Ema evidenzia poi l'importanza del sequenziamento, che in Italia è affidato a 70 laboratori. Per evitare un lockdown duro, come quello adottato in Olanda, secondo Rasi bisognerà tornare all'obbligo di mascherine all'aperto, distanziamento e divieto di assembramenti. "Se spingessimo molto so queste attività, il lockdown potrebbe essere meno severo. In assenza di dati, però, l'unica possibilità - avverte - è fermare la barriera fisica della trasmissione".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia