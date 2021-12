https://it.sputniknews.com/20211219/covid-ministero-della-salute-litalia-si-trova-in-fase-epidemica-acuta-14265430.html

Covid, Ministero della Salute: "L'Italia si trova in fase epidemica acuta"

Covid, Ministero della Salute: "L'Italia si trova in fase epidemica acuta"

La nuova circolare richiama a prestare la massima attenzione a livello regionale sulle misure necessarie per fronteggiare un eventuale aumento della domanda di... 19.12.2021, Sputnik Italia

L'Italia si trova "in fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SarsCoV2 nella maggior parte del paese". E' quanto afferma la circolare del ministero della Salute denominata 'Rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell'attuale fase epidemica'. In tal senso, viene raccomandata la "tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative per fronteggiare un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria".Draghi convoca la cabina di regia per il 23 dicembreIl premier Mario Draghi ha intanto convocato una cabina di regia per il 23 dicembre, che avrà lo scopo di "decidere se ci sarà bisogno di ulteriori" misure anti-contagio per le prossime settimane di festa.A spingere il capo del governo a tale decisione è la preoccupazione relativa ai dati sulla variante Omicron, che in Italia e nel resto del mondo spingono alla massima attenzione. L'Istituto superiore di sanità parla di una forte crescita con 84 casi proprio Omicron in tutto lo Stivale, l'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'allerta sulla presenza in 89 Paesi della variante con contagi che raddoppiano nel giro di massimo tre giorni.

