https://it.sputniknews.com/20211219/covid-meloni-tamponi-per-feste-ed-eventi-il-governo-e-senza-strategia-14265991.html

Covid, Meloni: "Tamponi per feste ed eventi? Il governo è senza strategia"

Covid, Meloni: "Tamponi per feste ed eventi? Il governo è senza strategia"

La leader del partito di centrodestra ha evidenziato le contraddizioni di una simile scelta rispetto alle precedenti dichiarazioni dell'esecutivo 19.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-19T17:29+0100

2021-12-19T17:29+0100

2021-12-19T17:29+0100

italia

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/10358358_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_45a0c28eb8bc39534342cd7ec0cb85c0.jpg

L'ipotesi trapelata in queste ore che vedrebbe il governo in procinto di rendere obbligatori i tamponi per la partecipazione a feste ed eventi denota una mancanza di strategia da parte della maggioranza.Ad affermarlo a mezzo Twitter è la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni:Il vertice del 23 dicembre Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato una nuova riunione della cabina di regia giovedì 23 dicembre. Il vertice servirà a fare il punto della situazione alla luce dei nuovi dati aggiornati e decidere eventuali provvedimenti in vista del Natale.Tra le misure sul tavolo, il governo potrebbe valutare l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e i tamponi per vaccinati e guariti per consentire l'accesso in luoghi affollati, come le discoteche.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica italiana