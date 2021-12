https://it.sputniknews.com/20211219/covid-in-campania-nuova-stretta-di-de-luca-vietati-feste-e-balli-al-chiuso-14267386.html

Covid in Campania, nuova stretta di De Luca: vietati feste e balli al chiuso

Covid in Campania, nuova stretta di De Luca: vietati feste e balli al chiuso

Restano consentiti i pranzi e le cene, nonché altri eventi in forma statica, nel rispetto delle norme anti-contagio. Il governatore annuncia maggiori controlli... 19.12.2021, Sputnik Italia

A fronte dell'impennata di contagi in Campania il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha annunciato una nuova stretta per frenare la pandemia di Covid-19. Con l'ordinanza regionale numero 28, che verrà firmata in giornata, sarà vietato lo “svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. Restano consentiti nel rispetto dei protocolli vigenti i pranzi e le cene "nonché altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento”. Le disposizioni dell'ordinanza saranno valide su tutto il territorio regionale, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica. De Luca ha poi annunciato un inasprimento dei controlli, in particolare riguardo l'uso delle mascherine anche all’aperto, che in Campania è rimasto obbligatorio per tutto l’anno, anche nei mesi estivi. "Si sollecita un controllo, anche con sanzioni – che per ora è rimasto assolutamente inadeguato – da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali”, ha concluso De Luca.

