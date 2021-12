https://it.sputniknews.com/20211219/covid-19-germania-include-il-regno-unito-nella-lista-dei-paesi-ad-alto-rischio-14262128.html

Covid-19, Germania include il Regno Unito nella lista dei Paesi ad alto rischio

I passeggeri provenienti dal Regno Unito dovranno sottoporsi a quattordici giorni di quarantena anche se vaccinati. 19.12.2021, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/10046573_0:0:2781:1564_1920x0_80_0_0_fba99258b67d6272415642cb5106ee06.jpg

La Germania ha inserito il Regno Unito nella lista dei Paesi ad alto rischio Covid-19 e adotta restrizioni temporanee per i passeggeri dei voli provenienti d'oltremanica. La stretta è stata annunciata questo sabato per l'impennata dei contagi e la diffusione della nuova variante Omicron. Tutti i viaggiatori in arrivo dal Regno Unito dovranno sottoporsi ad una quarantena di quattordici giorni, anche se vaccinati o guariti. Il provvedimento sarà in vigore dal 20 dicembre fino almeno al 3 gennaio 2022. La lista dei Paesi ad alto rischio comprende Botswana, Eswatini, Malawi , Lesotho, Mozambico, Namibia e Zimbabwe, oltre al Sudafrica.Il Robert Koch Institute ha avvertito che il periodo di isolamento non può essere ridotto. La variante Omicron spaventa le autorità sanitarie tedesche, che temono un inasprimento della situazione sanitaria. Il Regno Unito questo sabato ha registrato un nuovo record di contagi, oltre 94.000 nuovi casi in un giorno, il maggior numero dall'inizio della pandemia di Covid-19. La diffusione della variante Omicron nel Paese, nei giorni scorsi ha spinto anche la Francia ad adottare restrizioni per rallentare i contagi.

2021

