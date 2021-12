https://it.sputniknews.com/20211219/corea-del-nord-la-sorella-di-kim-jong-un-sarebbe-stata-riammessa-nel-politburo-14264992.html

Corea del Nord, la sorella di Kim Jong-un sarebbe stata riammessa nel Politburo

La decisione è trapelata a margine di un servizio realizzato dalla TV di stato centrale su un evento commemorativo dedicato al precedente leader della nazione... 19.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-19T23:05+0100

Kim Yo-jong, la sorella del leader supremo della Corea del Nord Kim Jong-un, sarebbe stata nuovamente ammessa nel Politburo, il più alto organo decisionale del Partito dei lavoratori coreani al potere, solo pochi mesi dopo aver perso la carica a un congresso del partito.Kim è stata menzionata sabato in un rapporto dell'agenzia di stampa centrale coreana ufficiale in occasione di un servizio commemorativo nazionale girato in occasione del decimo anniversario della morte di Kim Jong-il, padre della stessa Kim Yo-jong e di Kim Jong-un.Secondo il rapporto, Kim è apparso alla cerimonia sulla piattaforma insieme al presidente del Partito dei lavoratori coreani Kim Jong-un, nonché ad altri membri a pieno titolo e supplenti del Politburo, del Comitato centrale e dell'Assemblea popolare suprema. Inoltre, la sorella del leader supremo è stata elencata tra gli "alti funzionari del Partito e del governo" all'evento e vista in un video trasmesso dalla televisione nordcoreana. Kim Yo-jong ha un seggio nella Commissione Affari di Stato, l'organismo de facto responsabile della supervisione del gabinetto, ed è vicedirettore di dipartimento nel Comitato Centrale, l'apparato che prende le decisioni per il partito tra i congressi e nominalmente responsabile dell'elezione del Politburo.

