Comandante supremo NATO propone espansione dell'Alleanza in Bulgaria e Romania

Due gruppi di 1.500 militari potrebbero essere inviati nei due Paesi dell'Europa orientale. 19.12.2021, Sputnik Italia

Il generale Tod Wolters, il comandante supremo della NATO in Europa, ha suggerito che l'espansione delle forze dell'alleanza in Bulgaria e Romania può essere una concreta possibilità.Lo ha riferito sabato il quotidiano tedesco Der Spiegel, che ha citato delle fonti interne alla stessa Alleanza Atlantica.Stando a quanto riportato, la proposta è stata avanzata durante una recente videoconferenza riservata con i capi militari dei paesi partner e prevede la creazione di due unità in Romania e Bulgaria di 1.500 militari nell'ambito della missione Enhanced Forward Presence. La NATO ha finora rifiutato di commentare tali informazioni, ma una fonte diplomatica ha confermato all'agenzia che la questione potrebbe essere discusso durante la prossima riunione dei ministri della difesa dell'alleanza.Le tensioni in Est EuropaRecentemente il primo ministro britannico Boris Johnson ha condiviso i piani di Londra e dei suoi alleati della NATO su un rafforzamento dei confini orientali dell'Europa nel caso in cui la Russia decida di invadere l'Ucraina, un'ipotesi che Mosca ha più volte smentito nelle ultime settimane.Il piano include sanzioni, aiuti a Kiev, e un rafforzamento militare delle truppe della NATO lungo il confine periferico con l’Ucraina.La Russia, dal canto suo, ha consigliato all'Occidente di prestare maggiore attenzione al fallimento di Kiev nel mantenere i suoi impegni nell'ambito degli accordi di Minsk, avvertendo che il governo ucraino potrebbe avere intenzione di risolvere il suo conflitto interno a est con mezzi militari.

