Colle, Renzi: "Destra ha i numeri ma non il candidato"

19.12.2021

Per eleggere il nuovo presidente della Repubblica la destra "ha i numeri" ma non ha "né una strategia né il candidato". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista rilasciata alla Nazione. Le carte per l'elezione al Colle "le dà il Parlamento, quindi tutti, la destra ma anche la sinistra". Serve però un regista, ricorda Renzi, e se alle precedenti elezioni il suo PD aveva "meno grandi elettori di quanti ne ha oggi il centrodestra", aveva "una strategia, andare alla quarta votazione, e un candidato poco conosciuto ma molto forte, Sergio Mattarella".Mattarella BisSull'ipotesi di un secondo mandato il leader di Italia viva risponde che si tratta di un tema complicato, ma "Mattarella lo ha sempre escluso".Renzi ha poi espresso un "giudizio molto positivo" sul governo e auspica che si acceleri "sulla terza dose di vaccino. "Cinque mesi dalla seconda dose sono troppi bisogna fare cinque mesi dopo la prima dose: è l'unico modo per ridurre i contagi", ha suggerito.

