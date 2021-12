https://it.sputniknews.com/20211219/bassetti-la-sua-opinione-sullobbligo-vaccinale-per-gli-over-40-14252701.html

Bassetti, la sua opinione sull'obbligo vaccinale per gli over 40

Bassetti, la sua opinione sull'obbligo vaccinale per gli over 40

Il primario di Malattie Infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti, lancia la sua opinione sull’obbligo vaccinale in Italia. Lui lo farebbe fare a... 19.12.2021, Sputnik Italia

Poi reitera la sua posizione di un piano nazionale contro la pandemia, che sarebbe in ritardo:“Siamo già in ritardo e nel pieno della quarta ondata. Se si vuole proteggere la popolazione, anche in vista di una diffusione di Omicron con un super afflusso di persone in ospedale, una proposta potrebbe essere di usare i prossimi 15 giorni delle vacanze di Natale per mettere un obbligo ad immunizzarsi, almeno per gli over 40, così potremmo ridurre quel numero enorme di non vaccinati”.E Bassetti suggerisce di “approfittare delle scuole chiuse e delle ferie, e pensare ad una multa dopo il 9 gennaio per chi non si è vaccinato”.In definitiva, se Bassetti si trovasse nella posizione di essere il ministro della Salute italiana, ecco cosa avrebbe già fatto da tempo agli italiani non vaccinati.

