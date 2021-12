https://it.sputniknews.com/20211219/avellino-sparatoria-in-un-pub-del-centro-e-grave-30enne-14263521.html

Avellino, sparatoria in un pub del centro: è grave 30enne

Avellino, sparatoria in un pub del centro: è grave 30enne

Ancora sconosciute l'identità della vittima e la dinamica dell'incidente, nonché le motivazioni che lo hanno provocato. In precedenza il titolare aveva... 19.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-19T12:10+0100

2021-12-19T12:10+0100

2021-12-19T12:10+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/35/8423570_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_f3e6e2152c04e84b08278cdaed209208.jpg

Un 30enne è stato ferito in maniera grave da un colpo di pistola, esploso all'interno di un noto locale di Avellino. È accaduto intorno alla mezzanotte, quando il pub era affollato da clienti, in gran parte giovani, che sono scappati all'esterno del locale, sito in via Cannaviello.Sull'episodio intanto indagano i Carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale di Avellino.Tra le varie piste seguite, c'è quella legata ad un tentativo di estorsione che il titolare aveva denunciato nelle scorse settimane.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia