https://it.sputniknews.com/20211219/a-roma-arrivano-i-mezzi-per-la-raccolta-dei-rifiuti-ma-mancano-gli-autisti-14266528.html

A Roma arrivano i mezzi per la raccolta dei rifiuti ma mancano gli autisti

A Roma arrivano i mezzi per la raccolta dei rifiuti ma mancano gli autisti

Nuova grana per il neosindaco Gualtieri: in scadenza circa mille permessi di guida per i mezzi per la nettezza urbana. A rischio la pulizia della Capitale. 19.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-19T21:26+0100

2021-12-19T21:26+0100

2021-12-19T21:26+0100

roma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/11491905_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_92bb463b74acb5ac9cb84d8cce6bbc23.jpg

Il neosindaco di Roma Roberto Gualtieri si trova a sbrogliare la matassa della nettezza urbana nella città, un annoso problema, ormai cronico, che sconta difficoltà strutturali e mancanze.Questa volta, dopo lo sblocco dei nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti, a mettere in difficoltà l’Ama, la municipalizzata romana, è la scadenza delle patenti.I documenti, scrive Il Tempo, valgono cinque anni e per essere rinnovati richiedono la frequenza di un corso di 35 ore, senza il quale si rischiano multe fino a 624 euro e il ritiro della patente.Se l’Ama non riuscirà a rinnovare in tempo le autorizzazioni, rischia di trovarsi senza conducenti e anche la pulizia della Capitale in vista di Natale è in bilico.Obiettivo: rinnovoL’Ama ha quindi indetto un bando di gara per le autoscuole abilitate all'erogazione delle attività formative per il rinnovo delle carte di qualificazione.Un traguardo che da solo non risolve le carenze di conducenti che la municipalizzata già sconta.Per ovviare, la società ha avviato una riconversione di alcune figure, formando e promuovendo anche gli operatori di raccolta a conducenti.Per la precisione, anche a pieno regime, l’Ama ha una carenza di 33 autisti.Resta il nodo degli impiantiAttualmente Roma trasporta all’esterno dei suoi confini buona parte dei rifiuti raccolti per la mancanza di una discarica e di impianti che possano assorbire l’intera produzione.Problemi anche per la discarica di Magliano Romano, contro cui si schierano i sindaci della valle del Tevere pronti a rivolgersi al Tar.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

roma