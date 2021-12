https://it.sputniknews.com/20211218/verso-obbligo-mascherine-allaperto-nel-lazio-per-le-feste-di-natale-14259152.html

Verso obbligo mascherine all'aperto nel Lazio per le feste di Natale

Verso obbligo mascherine all'aperto nel Lazio per le feste di Natale

Secondo i piani dell'amministrazione regionale guidata da Nicola Zingaretti, la disposizione sarà valida a partire dal 23 dicembre e si applicherà anche dove... 18.12.2021, Sputnik Italia

Sullo sfondo della ripresa dei contagi in Italia e per cercare di evitare il passaggio alla zona gialla, come giù successo in alcune regioni per il peggioramento della situazione epidemiologica, la Regione Lazio con l'obiettivo di contenere il virus durante le vacanze di Natale e Capodanno sta lavorando ad un'ordinanza per imporre l'obbligo della mascherina all'aperto, anche dove non ci siano assembramenti. Il governatore della Regione Nicola Zingaretti ha fatto sapere che si tratta di "una misura precauzionale" che verrà adottata a prescindere dall'andamento della curva dei contagi.Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, il Lazio è la quarta regione in Italia per numero di nuovi casi, che nelle ultime ventiquattro ore sono stati 2.409, dietro a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Quasi la metà dei nuovi contagi sono stati registrati a Roma con 1.085.

