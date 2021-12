https://it.sputniknews.com/20211218/usa-terzo-fallimento-per-il-missile-ipersonico-arrw-afferma-il-capo-dellaeronautica-14254277.html

USA: terzo fallimento per il missile ipersonico ARRW, afferma il capo dell'aeronautica

USA: terzo fallimento per il missile ipersonico ARRW, afferma il capo dell'aeronautica

Il terzo volo di prova del razzo ipersonico AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW) si è rivelato un fallimento proprio come i test precedenti, e... 18.12.2021, Sputnik Italia

Durante il test, che si è svolto mercoledì, il missile non è riuscito a separarsi dall'ala del bombardiere B-52H, riporta la rivista, senza specificare il luogo del test.L'aviazione americana ha dichiarato a luglio che il secondo volo di prova dell'ARRW è fallito, dopo che il missile non si è acceso correttamente, mentre il primo test ad aprile era fallito per un difetto nel razzo stesso.Le forze armate statunitensi stanno sviluppando almeno tre tipi di armi ipersoniche: d'attacco rapido convenzionale per la Marina, razzo a lungo raggio per l'esercito e l'ARRW per l'aviazione.

