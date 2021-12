https://it.sputniknews.com/20211218/trump-si-prende-il-merito-del-fatto-che-gli-americani-possono-dire-di-nuovo-buon-natale-14248668.html

Trump si prende il merito del fatto che gli americani possono dire di nuovo "Buon Natale"

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che quattro anni dopo aver dichiarato la vittoria nella "guerra pro-Natale", oggi più americani stanno dicendo "Buon Natale" a causa sua.In una speciale intervista di Natale su Newsmax, l'ex governatore dell'Arkansas Mike Huckabee aveva affermato che proprio prima delle elezioni presidenziali del 2016, "l'America [era] entrata in un lungo periodo in cui la gente aveva smesso di dire "Buon Natale".Mentre risuonava una musica sentimentale per archi e pianoforte, Huckabee aveva detto che Trump "ha cambiato deliberatamente questo", dando al presidente il merito per aver dichiarato apertamente che d'ora in poi "lo avremmo detto di nuovo".Trump ha ammesso di essere effettivamente responsabile di aver riportato "in vita" la frase, aggiungendo però che "il Paese aveva iniziato questo "risveglio" un po' prima".L'ex presidente ha poi aggiunto che quando aveva annunciato l'inizio della sua campagna presidenziale nel 2015, aveva dichiarato: "Dirai di nuovo Buon Natale"."E ora la gente lo sta dicendo", ha osservato Trump di fronte alla stessa musica ispiratrice, prima di ammettere che, nonostante tutti i suoi sforzi, nomi come George Washington, Abraham Lincoln e Thomas Jefferson sono stati "cancellati" a causa della "pazzia"."L'America ama il Natale", ha aggiunto Trump. "Che tu sia musulmano, che tu sia cristiano, che tu sia ebreo, tutti amano il Natale. E dicevano Buon Natale fino a quando non sono arrivati questi pazzi che volevano fermarlo insieme a tutto il resto".Questa è la prima volta che l'ex presidente ha messo in evidenza i suoi sforzi per difendere il diritto dei suoi concittadini di farsi gli auguri di Natale.Trump aveva già ricordato ai suoi sostenitori i suoi sforzi durante molti eventi pubblici nel 2017, mentre si avvicinava il suo primo Natale alla Casa Bianca. E alla fine di dicembre 2019, Trump aveva ribadito la storia di uno dei successi più importanti della sua amministrazione.Nel dicembre 2020, il presidente uscente ha reso la vigilia di Natale un giorno festivo per la maggior parte dei dipendenti pubblici.I sentimenti calorosi di Trump per il Natale potrebbero non essere in parte condivisi da sua moglie, la cui presunta telefonata con una sua amica è trapelata alla fine dello scorso anno. In questa conversazione, l'allora First Lady Melania Trump aveva ammesso che si stava "facendo il c***o" per le decorazioni festive alla Casa Bianca, ma "chi se ne f**e delle cose natalizie?".È interessante notare che, secondo il Pew Research Center, il 90% degli americani ha festeggiato il Natale nel 2017, con poco più della metà che crede che "non importa" come le aziende accolgano i consumatori durante le festività natalizie.

