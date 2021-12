https://it.sputniknews.com/20211218/tar-del-lazio-ritiene-giustificato-lobbligo-vaccinale-per-chi-lavora-nelle-scuole-14251716.html

Tar del Lazio ritiene "giustificato" l'obbligo vaccinale per chi lavora nelle scuole

Tar del Lazio ritiene "giustificato" l'obbligo vaccinale per chi lavora nelle scuole

Secondo i giudici amministrativi, la stretta per docenti, presidi e personale scolastico è "razionalmente motivata" per garantire la didattica in presenza. 18.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-18T14:14+0100

2021-12-18T14:14+0100

2021-12-18T14:17+0100

italia

giustizia

lavoro

scuola

vaccino

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/9531499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7961d6e9a44dd9d0d42204719a1c2de.jpg

Il Tar del Lazio, senza scostarsi dalle precedenti sentenze sul tema, ha stabilito che l'obbligo di vaccinazione per insegnanti, presidi e lavoratori Ata è "giustificato", rigettando il ricorso di alcuni no-vax, secondo cui questa misura danneggia "un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato".Per i giudici del Tar, la richiesta del vaccino anti-Covid per lavorare a scuola "è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza".Ricordiamo che dal 15 dicembre è in vigore l'obbligo vaccinale per docenti, presidi e personale ATA nelle scuole.

https://it.sputniknews.com/20211130/scuola-e-covid-19-marcia-indietro-del-governo-per-la-dad-bastera-un-contagiato-in-classe-13974369.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, giustizia, lavoro, scuola, vaccino, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass