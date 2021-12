https://it.sputniknews.com/20211218/sotto-lalbero-tornano-i-gioielli-il-comparto-della-gioielleria-in-crescita-nel-2021-14248389.html

Sotto l'albero tornano i gioielli: il comparto della gioielleria in crescita nel 2021

Sotto l'albero tornano i gioielli: il comparto della gioielleria in crescita nel 2021

Il settore oro nel 2021 recupera le perdite del 2020 e cresce oltre i livelli del 2019. Federepreziosi: "Preferenza sui beni meno 'volatili', anche nel campo del lusso”.

I gioielli tornano protagonisti del Natale in tempo di pandemia. Perché, se è vero che il budget per i regali si è ridotto, molti, compresi i più giovani, preferiscono investire su beni durevoli, come anelli, bracciali, orecchini o orologi.È così che il comparto sta sperimentando una ripresa definita “più che soddisfacente" da Federpreziosi e Confcommercio, con una crescita oltre i livelli del 2019.“Il comparto della gioielleria e oreficeria al dettaglio sta facendo registrare finalmente una rilevante crescita consentendo non solo il recupero delle pesanti perdite subite nel 2020, oltre -30 per cento, ma anche una crescita rispetto al 2019", ha fatto sapere il direttore dell’associazione, Steven Tranquilli, come si legge sull’agenzia Agi.Per l’acquisto di gioielli e orologi, i negozi tengono ancora rispetto all’e-commerce. Ma, sottolinea Federpreziosi, “moltissime aziende hanno fatto tesoro dell'esperienza delle mutate tendenze del mercato e delle modalità di acquisto ed hanno saputo attivare nuove soluzioni di comunicazione e di vendita integrandole con quelle tradizionali”.La tendenza, in questi mesi di timida ripresa, spiega Tranquilli, è sì ad acquistare in maniera più cauta, ma anche a preferire beni “meno 'volatili', anche nel campo del lusso”.Anzi, nel 2021 c’è stata una vera e propria “riscoperta dei loro valori intrinseci - per le caratteristiche stesse dei materiali - al di là di quelli estetici e affettivi".

