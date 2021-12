https://it.sputniknews.com/20211218/sileri-sospensione-green-pass-a-chi-e-in-quarantena-fiduciaria-14258813.html

Sileri: sospensione green pass a chi è in quarantena fiduciaria

Sileri: sospensione green pass a chi è in quarantena fiduciaria

Sullo sfondo della quarta ondata di Covid e della comparsa di Omicron, sarà un Natale in quarantena per un milione e mezzo di italiani. 18.12.2021

Dopo che il governo è intervenuto per sospendere temporaneamente il green pass a chi si infetta con il coronavirus con la disposizione entrata in vigore a partire da oggi, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha ipotizzato di estendere la sospensione della certificazione verde anche per le persone munite di green pass ma in autoisolamento fiduciario. Secondo Sileri, la misura si rende necessario a seguito della comparsa della variante Omicron, come dimostra quello che sta avvenendo nel Regno Unito con nuovi record giornalieri di contagi.Il sottosegretario alla Salute, in occasione delle feste, ha fatto appello al senso di responsabilità dei cittadini per limitare la circolazione del virus."Mi appello al senso di responsabilità degli italiani, parlo alle centinaia di migliaia di ragazzi magari positivi asintomatici e contatti diretti: state a casa, non contagiate familiari e amici in queste feste. Sarebbe una follia, oltretutto con una quarantena così ridotta come è adesso".In Italia anche oggi i contagi hanno superato quota 28mila in base all'ultimo bollettino del ministero della Salute e ormai nel Paese ci sono quasi 350mila positivi.

