Salvini su elezione presidente Repubblica, tutti si possono candidare nessun veto

Matteo Salvini non ci sta ad escludere qualcuno dalla partita dell’elezione del presidente della Repubblica come ha fatto intendere Enrico Letta. 18.12.2021, Sputnik Italia

Questa la posizione di Salvini che cerca con la Meloni e compagni di far salire, almeno di facciata, Silvio Berlusconi al Quirinale.A chi gli chiedeva a San Babila dove si è presentato durante un incontro dei giovani leghisti, il leader del partito del nord ha affermato:Salvini vuole che si elegga un presidente in fretta, senza troppe tornate e vuole che per sette anni possa garantire e rappresentare tutti, nessuno escluso.Per quanto riguarda i nomi Salvini non ne fa, se ne parla a gennaio, ma la candidata del centrodestra potrebbe essere anche Letizia Moratti e non solo Silvio Berlusconi, franchi tiratori permettendo.La Meloni da parte sua ha più volte fatto capire che Fratelli d’Italia non può essere esclusa dai giochi solo perché partito all’opposizione ed ha provato a imporsi anche all’interno dello schema del centrodestra.Mario Draghi sembra essere escluso che salga al Colle, l’obiettivo è far proseguire questa legislatura. Salvini lo ha fatto capire recentemente, lui sta facendo lo sforzo di stare al governo con il Pd e ora non vuol vedere Draghi lasciare Palazzo Chigi per il Quirinale.

